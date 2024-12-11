Многодетная семья из Ногинска получила награду от губернатора Подмосковья

Благодарность губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей» вручили многодетной семье Шабаниных из Ногинска. Торжественное мероприятие прошло в Доме Правительства Московской области. Награду семье вручила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Никита и Юлия не только воспитывают троих детей, но и активно занимаются общественной деятельностью и благотворительностью. Супруги помогают детям с ограниченными возможностями здоровья: организуют поездки и праздники.

Юлия Шабанина еще в детстве мечтала помогать детям. И вот уже шесть лет занимается волонтерством. Женщина в этом году также стала финалисткой пятой, юбилейной Премии главы Богородского округа «Сердце Матери».

Никита Шабанин, активно занимается развитием футбола в Богородском округе. Клуб «Витязь» из небольшой секции вырос в большой спортивный клуб. Кроме того, мужчина часто устраивает для воспитанников встречи с легендами футбола, с медиалигой, недавно помогал в организации международного футбольного матча с командой из республики Намибия.

Муж и жена во всем поддерживают друг друга и стараются подавать пример порастающему поколению.