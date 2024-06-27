Многодетная семья из Истры получила квартиру по льготной программе

Фото: Медиасток.рф

Семья Карцевых из городского округа Истра получила квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Переезд семья запланировала на 2025 год.

Молодая семья воспитывает троих детей в однокомнатной квартире. Чтобы решить жилищный вопрос, Алексей и Юлия Карцевы нашли в интернете информацию о мерах поддержки в Подмосковье. Они подходили по всем критериям под льготную программу, поэтому подали документы. Недавно они получили одобрение от государства.

«В конце года получаем ключи, с переездом не торопимся. Подождем, когда старшая дочка закончит здесь школу, а на следующий год переедем», — поделилась Юлия.

Семья переедет в евротрешку недалеко от музея-заповедника «Архангельское», где у каждого из них будет свой уголок.

Стать участниками льготной программы могут молодые семьи, если возраст супругов не превышает 35 лет, а на каждого члена семьи приходится менее 10 квадратных метров. Также они должны иметь прописку в Подмосковье и возможность выплатить 65% расчетной стоимости жилья, например, получив кредит на эту сумму.

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