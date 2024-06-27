Многодетная семья из Истры получила квартиру по льготной программе
Семья Карцевых из городского округа Истра получила квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Переезд семья запланировала на 2025 год.
Молодая семья воспитывает троих детей в однокомнатной квартире. Чтобы решить жилищный вопрос, Алексей и Юлия Карцевы нашли в интернете информацию о мерах поддержки в Подмосковье. Они подходили по всем критериям под льготную программу, поэтому подали документы. Недавно они получили одобрение от государства.
«В конце года получаем ключи, с переездом не торопимся. Подождем, когда старшая дочка закончит здесь школу, а на следующий год переедем», — поделилась Юлия.
Семья переедет в евротрешку недалеко от музея-заповедника «Архангельское», где у каждого из них будет свой уголок.
Стать участниками льготной программы могут молодые семьи, если возраст супругов не превышает 35 лет, а на каждого члена семьи приходится менее 10 квадратных метров. Также они должны иметь прописку в Подмосковье и возможность выплатить 65% расчетной стоимости жилья, например, получив кредит на эту сумму.
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