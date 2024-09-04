Многодетная семья из Химок приобрела жилье по госпрограмме

Илья и Анна Трунины из Химок улучшили жилищные условия благодаря государственной программе «Обеспечение жильем молодых семей». Многодетные родители переехали в новую трехкомнатную квартиру.

Илья и Анна воспитывают трех дочерей: Ксению, Милу и Полину. Ранее они ютились в однокомнатной квартире. Приобрести новое жилье семья решила, узнав о региональных мерах поддержки.

«Теперь у нас своя просторная квартира. Разница с тем, что было, огромная: места хватает всем, тем более, что мы ожидаем прибавление!» — рассказала Анна.

Напомним, что в этом году льготами по государственной программе «Обеспечение жильем молодых семей» в регионе воспользовалась 271 семья. Участие в ней возможно при соблюдении некоторых критериев: возраст до 35 лет, неподходящие жилищные условия (менее 10 квадратных метров на человека), регистрация в Подмосковье и общий доход, позволяющий покрыть 65% расчетной стоимости жилья. Оставить заявку можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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