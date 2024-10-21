Многодетная семья из Балашихи приобрела дом по государственной программе

Заместитель главы Балашихи Евгения Сирота приняла участие в высадке деревьев вместе с многодетной семьей Пономаревых, которые в 2024 году воспользовались сертификатом госпрограммы Московской области «Жилище» для приобретения нового дома. Семья купила жилье площадью более 170 квадратных метров после длительной аренды квартиры в микрорайоне Новый свет.

Пономаревы планируют не только благоустроить участок, но и построить баню. Евгения Сирота навестила новоселов, поздравила их с покупкой и подарила саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников.

«Семья Пономаревых купила дом. Мы с главой округа Сергеем Юровым их навещали, поздравляли с новосельем и договорились, что снова приедем осенью, чтобы посадить деревья. Сегодня мы вместе посадили несколько яблонь, черешню, черную смородину и крыжовник. Надеюсь, ребята и их родители будут довольны, когда будут собирать плоды», — отметила заместитель главы Балашихи Евгения Сирота.

У семьи Пономаревых восемь детей, и глава семейства Артем работает начальником участка на одном из предприятий Балашихи. Ольга, его жена, находится в декрете и занимается домашним образованием детей.

Государственная программа «Жилище» предлагает многодетным семьям Подмосковья, в которых воспитываются семь и более детей или одновременно родилось три и более детей, возможность получить 100-процентную субсидию на покупку более комфортного жилья. Это помогает улучшить жилищные условия и поддержать семейные ценности в регионе.

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