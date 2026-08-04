Многодетная семья Чураковых из Лобни отметила серебряную свадьбу

3 августа глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила супругов Чураковых — Марину Васильевну и Владимира Алексеевича — с 25-летием семейной жизни и вручила им медаль «За любовь и верность». Воспитывающие 11 детей супруги являются примером многодетной семьи, активно занимаются общественной и поисковой деятельностью, имеют более ста наград и благодарственных писем.

Супруги Чураковы познакомились в юности и с тех пор идут по жизни вместе. За четверть века совместной жизни они воспитали 11 детей, что глава города отметила как главное достижение семьи. Анна Кротова подчеркнула, что в семье царит много любви и уважения, родители внимательно относятся к каждому ребенку, поддерживают, направляют и радуются их успехам, а дети отвечают тем же.

Марина Васильевна известна в Лобне как руководитель центра «Многомама Лобня», где она помогает многодетным семьям. Владимир Алексеевич более 20 лет проработал спасателем-водолазом, а в настоящее время занимается поисковой работой, помогая возвращать имена солдатам Великой Отечественной войны.

Семья Чураковых отмечена многочисленными наградами: в 2023 году супруги были удостоены ордена «Родительская слава», Марина Васильевна награждена знаком «Материнская слава» и знаком «Преподобного Сергия Радонежского». В день серебряной свадьбы глава города вручила семье еще одну заслуженную награду — медаль «За любовь и верность». Торжественная церемония прошла в рамках празднования юбилея семейной жизни, который стал значимым событием для всего городского округа.