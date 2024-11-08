Многодетная мать Подмосковья вышла в финал всероссийского бизнес-проекта

Победительницы региональных этапов программы «Мама-предприниматель» встретятся в финале и поборются за гранты в размере до миллиона рублей. Подмосковье представит ландшафтный дизайнер Ирина Островская.
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что в финал проекта прошли 25 женщин из разных городов России. На кону — гранты на 250 тысяч, 500 тысяч и один миллион рублей.
В Подмосковье программа «Мама-предприниматель» проводится уже третий раз. В этом году на участие подали более 150 заявок, из которых отобрали 70. В финал вышли 10 девушек, а победителем стала Ирина Островская — ландшафтный дизайнер и многодетная мама. Она представила проект готовых решений для озеленения. Теперь ей предстоит защитить свою идею на федеральном этапе, который пройдет с 20 по 23 ноября в Москве.
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