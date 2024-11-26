Жительницу Лобни наградили орденом Преподобного Сергия за воспитание молодежи

В минувшее воскресенье в России отмечали День матери, и в Лобне прошли мероприятия, посвященные этому важному событию. Глава округа Анна Кротова поздравила многодетных матерей и жен участников специальной военной операции, отметив вклад этих женщин в жизнь города.

Накануне праздника в Лобне прошло торжественное вручение цветов и подарков ярким представительницам города. Одной из них стала Марина Чуракова, многодетная мать и руководитель Центра помощи многодетным семьям «МногоМама Лобня». На праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню матери, она приняла участие в торжественной церемонии, где ей вручили орден Преподобного Сергия Радонежского. Награду из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева получила мать 11 детей за ее самоотверженную работу и вклад в воспитание подрастающего поколения.

Центр «МногоМама Лобня», которым Марина руководит, активно помогает многодетным семьям города. В числе получателей помощи — 380 семей. Марина Чуракова уже удостоена ряда наград за свой вклад в поддержку семей, среди которых «Материнская слава» в 2016 году и «Родительская слава» в 2023 году.

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