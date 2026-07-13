Мнение жителей учтут при обновлении детской площадки в Химках

Представители Совета депутатов встретились с жителями домов № 10 и № 12 на улице Тюкова, чтобы обсудить благоустройство дворовой территории. Основное внимание участники уделили обновлению детской площадки и вопросам безопасности.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов встретились с жителями домов № 10 и № 12 на улице Тюкова. В обсуждении также принял участие представитель Объединенного городского хозяйства. Главной темой встречи стало предстоящее обновление детской площадки и благоустройство дворовой территории.

«Детская площадка должна быть удобной, современной и безопасной. Такие вопросы важно обсуждать вместе с жителями. Именно они ежедневно пользуются этой территорией и лучше других знают, что необходимо обновить. Все предложения станут основой для дальнейшей работы», — отметил Сергей Малиновский.

Участники встречи осмотрели игровую площадку, оценили состояние оборудования и прилегающей территории. Жители поделились своими предложениями по обновлению игровых элементов. Также обсудили вопросы освещения, качества покрытия и установки ограждения.

«Комфортная городская среда начинается с небольших, но важных изменений. Когда жители участвуют в обсуждении, итоговый результат отвечает их ожиданиям. Такой формат работы помогает быстрее воплощать полезные инициативы», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что открытый диалог с жителями позволяет учитывать реальные потребности при благоустройстве дворов и создавать безопасное и комфортное пространство для семей с детьми.