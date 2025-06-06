Младшеклассникам Рузы и Клина рассказали о правилах раздельного сбора мусора

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье продолжили цикл экологических бесед. Впервые встречу провели с младшеклассниками, которые посещают летние лагеря в Рузе и Клину. Занятие прошло в местной библиотеке.

Ребятам рассказали о двухпоточной системе сбора, сортировке и переработке отходов, а также о действующих областных экопроектах, сообщило Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

Для всех участников встречи состоялась викторина. Победителям и призерам вручили подарочные сертификаты в Детский мир.

В ведомстве отметили, что всего в Подмосковье запланировано 50 таких экоуроков. Их посетят более восьми тысяч жителей.