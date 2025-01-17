Младенца с врожденной непроходимостью кишечника спасли в медцентре Рошаля

Двухмесячный ребенок поступил в Детский клинический центр имени Леонида Рошаля с болью, рвотой и задержкой дефекации. Диагностика выявила у младенца редкую аномалию — мальротацию кишечника.

Врожденная аномалия поворота и фиксации кишечника формируется в раннем периоде внутриутробного развития. После рождения аномалия препятствует нормальному процессу опорожнения кишечника у ребенка из-за сдавления двенадцатиперстной кишки.

«Пациенту требовалось экстренное хирургическое вмешательство. Через небольшой разрез хирурги устранили заворот кишечника, зафиксировали петли толстой кишки в функционально правильном положении и послойно ушили послеоперационную рану. Операция прошла успешно», — рассказал заведующий отделением детской хирургии № 1 Григорий Ведник.

После операции рентген показал полную проходимость кишечника.

Теперь с ребенком все хорошо, его уже выписали из больницы домой. Младенец нормально усваивает питание и развивается соответственно возрасту.