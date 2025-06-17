Младенца с удвоением пищевода спасли в перинатальном центре в Щелкове

Дефект проявляется уже на ранних сроках беременности на фоне нарушения развития пищеварительной трубки. Если мать не обратится за медицинской помощью вовремя, у ребенка в будущем может быть нарушена дыхательная функция.

Кистозное образование в области грудной клетки длиной более четырех сантиметров специалисты обнаружили во время ультразвукового исследования, которое беременной женщине сделали на 20-й неделе. Позже его размеры увеличились до восьми сантиметров, что привело к сдавливанию легкого новорожденной.

Во время консилиума врачи разработали план родов и дальнейшего лечения ребенка.

«Мы провели операцию, используя метод торакоскопии: у новорожденных она проходит с помощью установки специальных троакаров от трех до пяти миллиметров в диаметре, через которые выполняются визуализация и работа манипуляторами внутри грудной полости. Это позволяет минимизировать травматизацию и выполнить операцию максимально эффективно», — пояснила заведующая отделением хирургии новорожденных, детский хирург Лилия Швец.

Сначала специалисты удалили содержимое образования, а затем ликвидировали кисту. На втором этапе врачи выполнили пластику пищевода. В общей сложности вмешательство длилось более двух с половиной часов.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и развивается нормально.