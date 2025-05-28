Младенца с пятикратным обвитием пуповиной спасли в перинатальном центре в Балашихе

Врачи Московского областного перинатального центра в Балашихе спасли ребенка с пятикратным обвитием пуповиной. Пациентка планировала рожать естественным путем, однако специалисты во время кардиотокографии заметили патологические изменения.

Ранее ультразвуковое исследование показало, что шея ребенка обвита пуповиной, однако медики не предполагали, что оно пятикратное. Подобная особенность встречается крайне редко и представляет опасность для жизни новорожденного.

«В связи с ухудшением состояния ребенка было принято решение о срочном оперативном родоразрешении — кесаревом сечении. Операция прошла без осложнений и длилась около 30 минут», — пояснила врач акушер-гинеколог центра Лариса Иванчук.

Младенец появился на свет без травм. Мать и ребенок уже вернулись домой.

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