Мюзикл с актерами-детьми вновь покажут в Реутове 15 января

Музыкальный спектакль «История Кая, история Герды» повторно пройдет в Центре культуры и искусств. В нем примут участие более 70 воспитанников учреждения «Детская школа искусств — музыкальный театр».

Постановку по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева» готовили более шести месяцев. Премьера прошла в Центре культуры и искусств Реутова в конце декабря прошлого года. Все вокальные номера спектакля — хоровые, ансамблевые и сольные — актеры исполняют в режиме «живого» звука. Уникальные костюмы, декорации и световое оформление мюзикла создают волшебную новогоднюю атмосферу.

Главные роли в спектакле исполнят солисты театра, которые являются лауреатами различных конкурсов. Обладатель приза Большого театра на конкурсе имени Леонида Собинова Андрей Ткачук сыграет Кая.

Идейным вдохновителем труппы и главным создателем мюзикла является композитор, режиссер и художественный руководитель тетра Ирина Тульчинская. Она отметит в 2025 году 50-летие творческой и педагогической деятельности. К этой дате приурочен выпуск сборника песен композитора, а спектакль «История Кая, история Герды» предваряет 30-летний юбилей самого театра.