Мясокомбинат в Клину выиграл 7 наград на премии «Гарантия качества»

Клинский мясокомбинат, входящий в агропромышленную группу «Продо» получил семь наград на премии «Гарантия качества». Предприятие выиграло четыре золотые и три серебряные медали за свою продукцию, в том числе за колбасные изделия из детской серии и товары под брендами «Клинский» и «Черный Кабан».

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, медалями и дипломами отметили 17 товаров предприятия.

Конкурс проводится с 2018 года, его основал федеральный научный центр пищевых систем имени Горбатова. Он направлен на оценку качества и безопасности продуктов. В конкурсе участвуют фермеры, ритейлеры, предприятия общественного питания. В состав жюри входят 80 экспертов, которые оценивают органолептику продукта, проверяют маркировку и проводят лабораторные исследования.

В конкурсе участвовали 140 компаний из 42 регионов. Участники представили более 1,1 тысячи образцов продукции в 15 категориях.