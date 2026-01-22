Мясокомбинат в Клину повысил эффективность на 11% по итогам 2025 года

Система помогла повысить общую эффективность использования оборудования примерно на 11% и сократить операционные расходы на 3% по итогам 2025 года.

Главная цель проекта заключалась в том, чтобы создать культуру постоянных улучшений на производстве. Для этого специалисты реализовали целый комплекс мер.

Так, они занялись повышением эффективности оборудования, стандартизацией действий работников, развитием наставничества и привели все рабочие места в идеальный порядок по методике 5С.

Сначала эксперты провели детальную оценку, чтобы понять, насколько загружены производственные мощности. Анализ позволил выявить оборудование, которое не влияло на выполнение плана. Его отключили, что сразу принесло экономию на обслуживании, ремонте и оплате электроэнергии.

На втором этапе внимание переключили на людей и производительность их труда. Для этого разработали простые и понятные инструкции для каждого действия. Карты помогли унифицировать подходы к работе, снизить количество ошибок и стали важным инструментом для обучения новых сотрудников.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья назвали мясокомбинат «Клинский» флагманом группы «Продо» в столичном регионе, а также одним из лидеров Центрального федерального округа по производству мясных деликатесов.

Каждый год предприятие, где трудятся почти полторы тысячи человек, выпускает свыше 150 видов товаров. Общий объем производства достигает 35 тысяч тонн.