Мясокомбинат в Клину получил сертификат международного стандарта

Подмосковный «Мясокомбинат Клинский» подтвердил качество продукции, получив международный сертификат по ГОСТ Р ИСО 22000:2019. Это подтверждает, что предприятие строго соблюдает стандарты безопасности и контроля качества, сообщили в Минсельхозе региона.
На комбинате контроль качества проводится непрерывно и проверяется в специализированных лабораториях, что гарантирует соответствие продукции всем требованиям. В ведомстве отметили, что сертификация ИСО 22000 открывает возможность поставок продукции не только по России, но и за рубеж. Это позволяет укрепить позиции предприятия на рынке и завоевать доверие потребителей.
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