Мясокомбинат в Клину получил сертификат международного стандарта

На комбинате контроль качества проводится непрерывно и проверяется в специализированных лабораториях, что гарантирует соответствие продукции всем требованиям. В ведомстве отметили, что сертификация ИСО 22000 открывает возможность поставок продукции не только по России, но и за рубеж. Это позволяет укрепить позиции предприятия на рынке и завоевать доверие потребителей.