Мясокомбинат в Клину получил сертификат международного стандарта

Клинский мясокомбинат, который входит в агропромышленную группу «ПРОДО», успешно прошел плановый инспекционный аудит. Его провела компания «СЖС Восток Лимитед».

Предприятие подтвердило соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2019. Наличие этого сертификата доказывает, что на предприятии выстроены строгие производственные и управленческие процессы, которые служат гарантией высокого уровня безопасности и качества.

Внедрение передовых методов оценки рисков, включая анализ опасностей, а также применение статистических методов мониторинга производства, позволяют мясокомбинату улучшать внутреннюю организацию. Это способствует снижению процента брака и повышению качества готовых изделий.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области обратили внимание на значимую роль мясокомбината как одного из ведущих производителей колбасной продукции в Центральном федеральном округе.

Предприятие выпускает свыше 150 видов мясных деликатесов, представленных под торговыми марками «Клинский» и «Черный Кабан». Продукция востребована в крупнейших розничных сетях Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.