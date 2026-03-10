Мясокомбинат в Клину на 5% увеличил выработку по нацпроекту

«Мясокомбинат Клинский» представил первые результаты участия в федеральном проекте «Производительность труда». Предприятие подключилось к программе около шести месяцев назад при поддержке Регионального центра компетенций.

За это время на производстве уже появились заметные изменения. Одним из первых участков, где внедрили инструменты проекта, стал цех по выпуску сосисок. Производительность труда увеличилась на 5%, а длительность производственного цикла удалось сократить на 10%.

Таких показателей удалось добиться после подробного анализа. Сотрудники предприятия изучили текущую организацию работы, определили наиболее проблемные этапы и подготовили комплекс мер для их оптимизации.

На предприятии рассчитывают, что участие в программе станет основой для дальнейшего роста эффективности. Ближайшая задача — увеличить производительность труда еще на 5% до конца текущего года.

Поскольку проект рассчитан на три года, в перспективе на предприятии рассчитывают добиться повышения этого показателя примерно на 15%. Для этого планируется внедрить инструменты бережливого производства.

Речь идет о стандартизации рабочих операций, развитии автономного обслуживания оборудования и внедрении системы организации рабочего пространства 5S. Важной частью проекта также стало обучение сотрудников.

В дальнейшем полученный опыт намерены распространить на другие производственные участки мясокомбината. На предприятии уже создали внутренний проектный офис, который займется внедрением практик повышения эффективности и на других направлениях.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что федеральный проект «Производительность труда» представляет собой систему мер государственной поддержки, направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий. Участники программы получают экспертную помощь специалистов, доступ к цифровым сервисам, а также возможность воспользоваться льготными финансовыми инструментами.