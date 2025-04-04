Мясной комбинат в Клину запустил производство сосисок на альтернативном молоке

Клинский мясокомбинат, входящий в агропромышленную группу «ПРОДО», выпустил необычную новинку — сосиски на растительном молоке. Линейка под названием «План Б» включает два вида продукйии: на кокосовом и миндальном молоке. В Минсельхозе Московской области сообщили, что это первый подобный продукт в России.

Сосиски не содержат обычного коровьего молока — вместо него используют растительные заменители. Такой продукт подойдет тем, кто не употребляет лактозу или просто хочет попробовать что-то новое. По данным аналитиков, в 2023 году спрос на растительное молоко в России вырос на 23%, и тренд продолжается. Сейчас самыми популярными остаются кокосовое и миндальное молоко — они занимают больше половины рынка.

В ведомстве добавили, что в первом квартале 2025 года «Клинский» представит еще одну новинку — сосиски «Двойные сливки». Их особенность в том, что они не коптятся, а обжариваются горячим воздухом, что делает вкус мягче, а состав — полезнее.