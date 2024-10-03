Мясной комбинат в Химках вошел в топ крупнейших поставщиков консервов Подмосковья

Мясной комбинат «Лунево» признали одним из крупнейших производств консервов в Подмосковье. Продукцию предприятия из Химок реализовывают по всей России.

Производство консервов в Химках вышло на рынок 12 лет назад. Сегодня его цеха оборудованы высокотехнологичными установками и соответствуют современными стандартам.

Помимо консервов на комбинате изготавливают охлажденные и замороженные мясные отрубы. Его продукция имеет длительный срок хранения и сразу готова к употреблению. Это и способствовало активному росту спроса.

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