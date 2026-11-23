Движение транспорта по Митяевскому наплавному мосту в Коломне остановят на месяц. Основные ремонтные работы планируют завершить до конца 2026 года, после чего переправу вновь откроют для двухполосного движения.

О предстоящем ремонте сообщил глава городского округа Коломна Виктор Верещагин на встрече со старостами населенных пунктов заречной зоны. По его словам, сроки работ максимально сократили с учетом просьб местных жителей. Переправу закроют для автомобилей с 1 декабря.

Дополнительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия и реконструкции подходов к мосту перенесли на теплое время года. После завершения основного этапа ремонта движение по переправе восстановят, а благоустройство прилегающих участков продолжат позднее.

На время закрытия моста изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы маршрута № 44 будут следовать в объезд через микрорайон Щурово. Пассажирам стоит учитывать это при планировании поездок и закладывать дополнительное время на дорогу.

Ремонт Митяевского наплавного моста необходим для восстановления полноценного движения по переправе. После завершения основных работ автомобилисты вновь смогут пользоваться обеими полосами.