Митяевский наплавной мост в Коломне закроют на капремонт в январе 2026 года

Глава муниципалитета провел встречу с председателем совета депутатов округа Николаем Братушковым, представителями «Мосавтодора» и ГИБДД, а также старостами Парфентьева, Сергиевского, Амерева, Пестрикова и других сельских населенных пунктов заречной зоны.

На мероприятии озвучили, что переправу уже начали восстанавливать. Ремонт будет идти до 1 ноября, после мост откроют для легковых машин и автобусов малой вместимости. В планах также мероприятия по предотвращению возможных поломок из-за проезда тяжелого автотранспорта.

Затем в начале 2026 года мост закроют на капитальный ремонт. Объект включат в государственную программу Московской области, после начнутся проектирование и строительно-монтажные работы. Их завершат до конца следующего года.

После обновления через мост смогут проезжать автомобили массой до 20 тонн.