Митяевский мост в Коломне закроют 23 марта из-за подъема воды в Москве-реке

Митяевский мост в Коломне закроют 23 марта в 10:00 из-за риска подъема воды в Москве-реке. Объезд организуют по улицам Октябрьской Революции и Щуровской, Пирочинскому и Новорязанскому шоссе.

Как рассказали в региональном Минтрансе, маршрут № 44к «а/в Коломна — с/х Сергиевский» будет следовать через Щуровский мост. Посадку и высадку пассажиров будут осуществлять на остановках «Совхоз Сергиевский» и «Парфентьево-1».

Первый рейс от автовокзала — в 05:30, последний от «Парфентьево-1» — в 22:55, а от «Совхоз Сергиевский» — в 22:59.

«Будьте внимательны, планируйте свой маршрут заранее и соблюдайте ПДД. О снятии ограничений и возобновлении движения сообщим дополнительно», — призвали в министерстве.