Митяевский мост открыли для проезда автотранспорта в Коломне

Движение организовано в реверсивном режиме. Регулируют потоки автомобилей установленные с обеих сторон светофоры.

«Вопрос автобусного сообщения пока прорабатываем вместе с межмуниципальным автотранспортным предприятием МАП № 2», — сообщил глава Коломны Александр Гречищев.

Также глава округа обратил внимание на то, что автомобили массой более 3,5 тонны проехать по Митяевскому мосту не смогут — для контроля на подъездах со стороны Коломны и со стороны Парфентьево поставили габаритные рамки. Чтобы оперативно пропускать машины спецслужб, на переправе дежурят сотрудники Мосавтодора.

Напомним, Митяевский мост с 17 июля был закрыт на срочный ремонт для движения всех видов транспорта, а также для пешеходов: грузовой автомобиль, чей вес превышал действующее ограничение по тоннажу, заехал на переправу и продавил въездную аппарель.