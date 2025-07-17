Митяевский мост через Москву-реку перекрыли в Коломне
Митяевский мост через Москву-реку перекрыли в Коломне. На этот период движение маршрута № 44 организуют по объездной дороге через микрорайон Щурово.
Как рассказали в областном Минтрансе, посадку и высадку пассажиров будут осуществлять на остановках «Совхоз Сергиевский» и «Парфентьевский мост».
Пассажирам напомнили, что при планировании поездки нужно учитывать, что время в пути увеличится из-за объезда.
Митяевский мост перекрыли из-за ремонта. Ранее на него заехал большегруз, под весом которого продавилась выездная аппарель.
«Специалисты проведут визуальный осмотр моста и определят тяжесть повреждений и сроки проведения ремонтных работ», — пояснили в Минтрансе.
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