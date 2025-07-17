Митяевский мост через Москву-реку перекрыли в Коломне. На этот период движение маршрута № 44 организуют по объездной дороге через микрорайон Щурово.

Как рассказали в областном Минтрансе, посадку и высадку пассажиров будут осуществлять на остановках «Совхоз Сергиевский» и «Парфентьевский мост».

Пассажирам напомнили, что при планировании поездки нужно учитывать, что время в пути увеличится из-за объезда.