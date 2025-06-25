Сегодня 10:09 Митинги ко Дню памяти и скорби прошли в Лобне 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Лобня

Митинги

Великая Отечественная война

22 июня в России приспускают государственные флаги и вспоминают летнее утро 1941-го года, разделившее жизнь на мирное время и годы тяжелых испытаний. В Лобне памятные мероприятия прошли на братских могилах на Красной Поляне, в микрорайонах Луговая и Восточный, а также у мемориала Звонница.

В юбилейный год Великой Победы памятник, посвященный всем погибшим в войнах ХХ века землякам, обновили, а в его основание заложили капсулы с землей с братских захоронений, расположенных на территории города, а также с могил бойцов специальной военной операции.

В торжественной церемонии, которая началась ровно в четыре утра, приняли участие сотрудники администрации и депутаты, священнослужители и представители общественных организаций, военнослужащие и волонтеры.

Вечером памятного дня у мемориала Звонница прошла акция «Свеча памяти». Всероссийский проект поддержали лобненские активисты. Зажженные свечи стала символом памяти обо всех, кто погиб в жестоких сражениях. Волонтеры выложили из них надпись «Лобня помнит». Сотни горожан собрались, чтобы почтить память не вернувшихся с войны солдат, многие из которых остались лежать в лобненской земле, у рубежа обороны, который враг так и не сумел преодолеть.