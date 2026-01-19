Митинги к 84-й годовщине освобождения деревень прошли в Наро-Фоминском округе

16 января в деревнях Устье и Волченки Наро-Фоминского городского округа прошли памятные мероприятия, посвященные 84-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Местные жители собрались у мемориалов, чтобы почтить память бойцов Красной Армии и возложить цветы.

«Сегодня мы вспоминаем каждого, кто сражался за свободу и независимость Родины. Мы не должны забывать, какой страшной ценой досталась эта Победа. На этих плитах — десятки имен. Это те, кто погиб здесь. Среди них немало наших односельчан — тех, кто жил здесь и ушел отсюда на фронт. И мы склоняем головы перед мужеством каждого!» — обратился к собравшимся заместитель начальника территориального управления Верея Александр Булкин.

В годы Великой Отечественной войны эти территории стали местом ожесточенных боев. Сегодня память о подвиге защитников живет в сердцах потомков. Ежегодные митинги в Устье и Волченках стали традицией, позволяющей новым поколениям отдать долг героям, отстоявшим родную землю.