Митинги и тематические лекции провели ко Дню спецназа в Химках

Множество патриотических мероприятий ко Дню подразделений специального назначения Вооруженных Сил России организовали в Химках. Жители участвовали в митингах, общались с ветеранами боевых действий, слушали лекции.

Кадеты из школы № 8 имени Матвеева встретились с ветеранами боевых действий в сквере имени Марии Рубцовой. Военнослужащие поделились с ребятами историями из жизни и дали им напутствия.

Также в сквере провели торжественный митинг у мемориала «Доблесть и слава подразделений специального назначения России». Неравнодушные жители, общественные деятели и муниципальные депутаты возложили цветы к подножию памятника, чтобы почтить память героев.

«Военнослужащие спецназа всегда очень грамотно выполняют поставленные задачи. Чаще всего им приходится работать в специфических условиях», — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Кроме того, тематические лекции провели в гимназии № 23 и школе № 30 в Химках. Учащиеся узнали о деятельности ведомства и истории его образования.

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