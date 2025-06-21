Митинги и акции ко Дню памяти и скорби пройдут в Богородском округе 21 и 22 июня

Память героев Великой Отечественной войны, защитивших Родину, почтят в Богородском округе в нескольких локациях 21 и 22 июня. В честь защитников зажгут сотни свечей и проведут спортивные мероприятия.

Благотворительный фонд «Память поколений» проведет Всероссийскую онлайн-акцию «Свеча памяти» для сохранения исторической памяти и объединения поколений. Она пройдет 21 июня в деревне Большое Буньково и селе Ямкино. Жители и гости Богородского края вспомнят своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. В этот же день проведут товарищескую встречу по волейболу «Голос памяти».

В Ногинске в 21:30 на Площади Победы желающие могут присоединиться к акции «Огненные картины войны», на площади перед Вечным огнем выложат сотни свечей.

А 22 июня на площади Победы пройдет Московская областная молодежная патриотическая акция «22 июня, ровно в четыре утра». Завершится день митингом, посвященным Дню памяти и скорби.