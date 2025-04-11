Митинг в память об узниках концлагерей прошел в Воскресенске

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно отмечается 11 апреля. Жители Воскресенска собрались на митинг, чтобы почтить память миллионов людей, замученных нацистами в лагерях, умерших от болезней и голода, сожженных заживо в крематориях.

В мероприятии приняли участие бывшие узники фашистских концлагерей, активисты и сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы, депутаты, представители общественных организаций и местные жители. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу несовершеннолетним узникам фашизма.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов подчеркнул, что Вторая мировая война навсегда останется в памяти человечества как одна из самых трагичных и жестоких страниц истории.

«То, что пережили люди, попавшие в нацистские концлагеря, трудно даже представить. И мы должны сделать все возможное, чтобы в будущем не допустить таких преступлений против человечества», — сказал Андрей Баранов.

Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Историческая память».