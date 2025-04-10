Митинг в память об узниках концлагерей пройдет в Химках 11 апреля

Памятный митинг состоится у обелиска «Отстоявшим Отчизну» в Химках 11 апреля. Собравшиеся вспомнят о жертве узников концлагерей и возложат цветы к мемориальному комплексу.

Мероприятие состоится в преддверии Международного дня освобождения узников немецких концлагерей. Участие в нем примут неравнодушные жители, сотрудники администрации, муниципальные депутаты, школьники и кадеты, ветераны и участники боевых действий.

«Это особенная дата, напоминающая всему человечеству о страшных страницах истории Великой Отечественной войны, о миллионах жертв нацизма и о героизме тех, кто сражался за свободу и жизнь», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Митинг начнется 11 апреля в 15:00. Он стает частью масштабной общественной программы, реализуемой в Химках с июля 2024 года. Благодаря ей в округе ежедневно организуют патриотические мероприятия: концерты, мастер-классы, лекции, кинопоказы и многое другое.