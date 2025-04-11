Митинг в память об узниках фашистских концлагерей прошел в Дмитрове

Весь мир 11 апреля вспоминает жертв фашистских концлагерей, миллионы людей, чьи жизни оборвались в огне Холокоста и нацистского террора. В эту дату, ставшую символом мужества и скорби, акции памяти прошли у мемориалов «Вечный огонь» и «Узникам фашистских концлагерей» в Дмитрове.

В митинге приняли участие представители администрации округа и общественных организаций, депутаты, участники специальной военной операции, волонтеры и кадеты.

В Дмитрове проживают 40 бывших узников концлагерей, большинство из которых в годы войны были детьми. Возглавляет местную организацию бывших несовершеннолетних узников фашизма Лилия Кан.

«Среди нас сегодня — те, кто выжил, несмотря на невыносимые испытания. 40 судеб, 40 историй невероятного мужества. Вы — живые свидетели той страшной войны. Низкий вам поклон за вашу стойкость», — обратился к участникам митинга глава муниципалитета Иван Курданин.

Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к мемориалам.