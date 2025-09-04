Митинг в память о жертвах трагедии в Беслане прошел в округе Пушкинский

Традиционное мероприятие состоялось в Парке памяти в деревне Мураново. Митинг собрал представителей администрации округа, ветеранских и военных организаций, спасателей, членов осетинской общины и тех, кто лично пережил трагические события в Беслане.

На памятном мероприятии в исполнении юных жителей округа прозвучали стихи и песни. Собравшимся зачитали страшные факты о теракте, а игумен Феофан Замесов совершил панихиду по жертвам трагедии. После панихиды участники митинга направились к памятнику погибшим в Беслане, чтобы возложить цветы и поименно вспомнить каждого. На монументе высечены фамилии и даты рождения детей, чьи жизни оборвались в те страшные дни.

Для представителей осетинской диаспоры округа Пушкинский трагедия в Беслане стала частью личной истории. В Северной Осетии дни с 1 по 3 сентября являются траурными, жители чтят память погибших.

Напомним, 1 сентября 2004 года в Беслане группа вооруженных террористов захватила школу во время торжественной линейки. В спортзале оказались заперты более тысячи человек, включая детей в возрасте от пяти до 14 лет. Теракт унес жизни 334 заложников, среди которых 186 детей.