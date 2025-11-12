Митинг в память о жертвах бомбардировки вокзала в 1941 году прошел в Дмитрове

Памятное мероприятие, посвященное трагическим событиям 11 ноября 1941 года, состоялось у здания железнодорожного вокзала. В церемонии приняли участие председатель Дмитровского отделения РВИО Евгений Лапицкий, депутат окружного совета Роман Сунгуров, руководитель местного отделения «Боевого братства» Владимир Кузовлев, настоятель Введенского храма протоиерей Ростислав Шишов, участники СВО и волонтеры Подмосковья.

84 года назад немецко-фашистская авиация нанесла массированный удар по стратегически важному транспортному узлу. Бомба попала в здание вокзала. Погибли 87 человек, среди них — 10 сотрудников станции. Однако, несмотря на экстремальные условия, работа железнодорожного узла не прекращалась.

Особое место в истории тех событий занимает подвиг стрелочницы Марии Барсученко. Увидев гибель товарищей, девушка бросилась переводить стрелку для бронепоезда № 73 войск НКВД. Под непрекращающимся обстрелом противника ценой невероятных усилий ей удалось это сделать. Бронепоезд, своевременно прибыл на позиции, уничтожил 12 танков и батальон пехоты противника, отбив пять атак.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что подвиг Марии Барсученко стал примером невероятной силы духа, который и сегодня вызывает глубочайшее уважение. «Ее вклад в оборону Москвы невозможно переоценить. Такие истории бесценны для воспитания молодежи, ведь именно на таких примерах формируется настоящий патриотизм», — сказал руководитель муниципалитета.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске на здании вокзала.