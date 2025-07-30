Митинг в память о жертвах бомбардировки 1941 года прошел в Домодедове

На городском кладбище в Домодедове провели митинг, посвященный мирным жителям, погибшим в ночь с 28 на 29 июля 1941 года. Тогда немецкая авиация нанесла удар по спящему городу, в результате чего погибли 35 человек.

Митинг объединил жителей Домодедова, представителей духовенства, депутатов и ветеранов. Участники собрались у мемориала, открытого в ноябре 2023 года. Они возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

«В результате авианалета пострадало очень много мирных жителей. Это было страшное и трагичное событие для нашего района», — отметил депутат Совета депутатов Ализаман Рагимов.

Заместитель благочинного Домодедовского церковного округа иерей Лев Корнеев совершил панихиду по жертвам бомбардировки.

«Мы должны помнить наших предков и передавать эту память детям, внукам, чтобы они знали, какой ценой была завоевана жизнь», — подчеркнул он.