Митинг в память о жертвах авианалетов в ноябре 1941 года прошел в Дмитрове

Мероприятие состоялось у стен музейно-выставочного комплекса музея-заповедника «Дмитровский кремль». Участники почтили память дмитровчан, ставших жертвами авиационных налетов на город в ноябре 1941 года.

Самые тяжелые последствия имел авианалет, произошедший 11 ноября 1941 года. В тот день бомбы упали на железнодорожный вокзал и на площадь около него. Погибло более 70 мирных жителей Дмитрова.

«Во время того страшного авианалета моя мама и ее пятилетняя сестра были на вокзале, ожидая прихода поезда. Они чудом уцелели — залезли под стоявшую неподалеку телегу с лошадью и переждали там налет. Мама и в старости вспоминала тот кошмар, который ей тогда довелось испытать», — поделилась воспоминаниями одна из участниц мероприятия.

Собравшиеся на митинге также осмотрели постоянную экспозицию, организованную в стенах музея, в которой собрано немало свидетельств войны.

«Наш долг — помнить о тех, кто погиб, и о тех, кто выжил, пронеся через всю жизнь память о пережитом ужасе. Только так мы сможем воспитать в новых поколениях дмитровчан уважение к истории своей малой Родины и своей страны», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.