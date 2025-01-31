Митинг в память о защитниках Сталинграда прошел в Богородском округе

82 года назад завершилась одна из самых значимых битв Великой Отечественной войны. Митинг, состоявшийся на площади Победы, собрал множество участников, пришедших, чтобы отдать дань уважения героям, которые отстояли свою страну.

На мероприятии присутствовали военнослужащие 282-го учебного центра, сформированного под Сталинградом, а также кадеты, юнармейцы и представители образовательных учреждений. Заместитель главы округа полковник Сергей Пастухов произнес торжественное обращение к собравшимся. Он поздравил всех с годовщиной и отметил, что этот день особенно важен в свете текущих событий, когда многие наши земляки продолжают защищать мир от фашистских угроз.

В рамках мероприятия вручили юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» участникам войны, узникам концлагерей, блокадникам и труженикам тыла. На сегодняшний день в Богородском округе остались только четыре ветерана, младшему из которых 98 лет. В общей сложности 426 жителей округа попали в категорию награждаемых.

Среди тридцати героев Советского Союза из Ногинска трое удостоились высокой чести за свои подвиги в Сталинграде. Память о погибших почтили минутой молчания, а к Вечному огню были возложены цветы в знак уважения и благодарности за их героизм.