Митинг в память о воинах-интернационалистах прошел в Чехове

В рамках памятных мероприятий провели траурную панихиду и торжественное возложение цветов к мемориалу. Митинг посвящался 45-й годовщине начала афганской войны.

Сорок пять лет назад Советский Союз ввел войска в Афганистан. Это стало началом 10-летней военной компании, которая оказалось долгой и трудной. В храме Зачатия святой Анны состоялась панихида, на которой молились представители администрации, ветераны войны в Афганистане и родственники погибших воинов.

Затем прошло возложение цветов к Закладному камню. Участники митинга почтили память погибших при исполнении воинского долга в Афганистане.

«Двадцать пятое декабря является памятным днем для нас. Мы с уважением относимся к солдатам, сержантам, прапорщикам, офицерам, гражданским лицам, которые были в Афганистане и выполнили свой долг», — сказал член правления организации «Боевое братство» Сергей Анфиногенов.

Мероприятие собрало множество людей: представителей администрации, благочиния, ветеранов, депутатов, юнармейцев, волонтеров и местных жителей. И каждый из них склонил голову перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за свою Родину.

«Молодежь должна все это видеть. Если они будут приходить на такие мероприятия, это то патриотическое воспитание, которое они должны получать», — считает ветеран боевых действий Алексей Красильников.

В память о погибших воинах была объявлена минута молчания, а затем прозвучали залпы траурного салюта.