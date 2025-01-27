Митинг в память о погибших в блокадном Ленинграде прошел в Реутове

В 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда в Реутове состоялся митинг в память о погибших в тех страшных событиях. Для юнармейцев, кадетов и школьников округа провели урок мужества.

У вечного огня на Алее Славы в Реутове собрались местные жители, представители администрации муниципалитета, депутаты, юнармейцы, кадеты, волонтеры и школьники. Они возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших в осажденном Ленинграде.

«Все, кто был на Пискаревском кладбище — мемориале, посвященном памяти жителей и защитников блокадного Ленинграда — поймут меня. Оказываясь там, человек чувствует, как на него наваливается боль, скорбь и слезы. То, что пережили наши предки во время блокады, — это пример стойкости духа, мужества и героизма не только для жителей России, но и всего мира», — подчеркнул председатель Совета ветеранов Реутова Валерий Нечай.

В музейно-выставочном центре городского округа Реутов для кадетов, юнармейцев и школьников провели урок мужества. Ребятам рассказали об исторических событиях того времени и показали документальный фильм.

«Такие мероприятия очень важны. Они призваны напомнить всем нам о тех страшных событиях, которые пришлось пройти нашим гражданам в период Великой Отечественной войны», — поделился студент колледжа «Энергия» Артем Алехин.