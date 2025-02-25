Митинг в память о погибших при исполнении служебного долга полицейских прошел в Одинцове

Накануне Дня защитника Отечества в УМВД России по Одинцовскому округу торжественно возложили цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. В мероприятии приняли участие заместитель начальника УМВД полковник полиции Елена Буслаева, председатель Совета ветеранов УМВД Александр Тарасов и другие сотрудники управления.

Елена Буслаева в своем выступлении отметила, что мужество и самоотверженность коллег, отдавших свои жизни во имя служения Родине, навсегда останутся примером для молодого поколения правоохранителей. Она подчеркнула, что память о героях живет в сердцах их товарищей и вдохновляет на добросовестное выполнение служебного долга.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания. Председатель Совета ветеранов Александр Тарасов поделился воспоминаниями об ушедших коллегах и отметил их профессионализм и преданность делу. Он призвал молодежь помнить о героях, чьи имена навсегда вошли в историю органов внутренних дел.

Церемония завершилась возложением цветов к памятнику, который символизирует благодарность и уважение к тем, кто отдал свои жизни ради безопасности граждан. Такие события напоминают молодому поколению о важности работы правоохранительных органов.