Митинг в память о подвиге Зои Космодемьянской прошел в Химках

В Химках почтили память героя Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской. Мероприятие прошло у памятника, расположенного на Спартаковской улице.

Инициаторами акции стали муниципальный депутат Валентин Герасимов, сотрудники Объединенного городского хозяйства и жители города. Валентин Герасимов отметил, что сейчас российские военные защищают интересы страны в ходе специальной военной операции, а примеры героизма прошлого помогают воспитывать новое поколение граждан, готовых служить своей Родине.

Перед собравшимися выступили председатель комиссии по добровольчеству, патриотическому воспитанию и молодежной политике Общественной палаты Химок Мария Березеско и педагог Галина Салтанова.

«Такие памятные мероприятия играют важную роль в воспитании молодежи. Это не просто акт символической памяти, но и живая связь поколений, через которую передаются знания, опыт и ценности, объединяющие людей в трудные времена», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Напомним, что в округе проходит масштабная патриотическая программа, направленная на объединение разных поколений вокруг общих ценностей — любви к России и своему городу. Она включает в себя мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками специальной военной операции.

Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что эти мероприятия помогают не только сохранять память о великих подвигах прошлого, но и формировать у подрастающего поколения дух патриотизма, ответственности и гордости за свою страну.

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