Митинг в память о подвиге 11 героев-саперов прошел в Волоколамске

Торжественное мероприятие посвящалось подвигу взвода саперов 8-й гвардейской стрелковой дивизии Ивана Панфилова в ноябре 1941 года. У мемориала «Взрыв» на 114-м километре Волоколамского шоссе собрались ветераны, представители партии «Единая Россия», студенты, юнармейцы и неравнодушные жители округа.

84 года назад взвод под командованием младшего лейтенанта Петра Фирстова из 11 человек пять часов героически сдерживал натиск наступавших немецких танков и пехоты. В ходе ожесточенного боя были уничтожены семь боевых машин фашистов. Ценой собственных жизней бойцы дали возможность основным силам полка отойти на новый оборонительный рубеж.

За этот беспримерный подвиг весь взвод был награжден орденами Ленина, что стало уникальным случаем в истории Великой Отечественной войны.

Участники митинга возложили цветы к мемориалу и почтили память героев-саперов минутой молчания.