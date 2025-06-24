Митинг в память о милиционере Владимире Кузьмине прошел в Павловском Посаде

Полицейские и общественники почтили память героя-земляка. В рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто!» состоялся митинг, посвященный 50-летию со дня гибели Владимира Кузьмина.

Сотрудники ОМВД России «Павлово-Посадский», представители Общественного совета Анна Суница и Андрей Афанасьев, ветераны ОМВД, участники «Движения первых» возложили цветы к памятнику лейтенанту милиции.

Владимир Кузьмин погиб при исполнении служебного долга во время задержания вооруженного преступника. Милиционер посмертно награжден орденом Красной Звезды. В его честь названа улица в городском округе.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде проходят съемки документального фильма, посвященного Владимиру Кузьмину. Инициаторами и авторами проекта выступили телеканал «Радуга» из Павловского Посада и ветераны органов внутренних дел.