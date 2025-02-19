Митинг в память о Герое Советского Союза Михаиле Родионове провели в Химках

В городском округе Химки состоялся митинг в честь Героя Советского Союза Михаила Родионова: жители возложили цветы к памятнику ЛА-7 и «Труженикам тыла, ковавшим Великую Победу». Собравшимся рассказали о жизни и подвигах летчика.

Как рассказал муниципальный депутат Артур Каримов, Михаил Родионов был командиром звена 562-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса Московского фронта противовоздушной обороны.

«В 1943 году его наградили орденами Ленина посмертно», — отметил народный избранник.

Памятный митинг провели в рамках масштабной патриотической программы, которую реализуют под девизом «Успех в единстве поколений». Ежедневно в рамках проекта в округе проводят спортивные и культурные мероприятия, а также открытые уроки истории.

Так, например, в детском саду «Мишутка» отметили День вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Участникам мероприятия рассказали событиях этого периода.