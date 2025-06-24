Митинг в память о Герое России Александре Монетове прошел в Подольске

В мероприятии, посвященном 30-летию подвига Александра Монетова, участвовали родители героя Геннадий и Валентина Монетовы, его близкие, жители округа и ученики Дубровицкой школы. Собравшиеся на митинг возложили цветы к бюсту отважного земляка.

Александр Монетов служил в отряде СОБР и участвовал в штурме дома в Чечне, где прятались боевики с крупным арсеналом оружия. Попав в засаду, военнослужащий принял на себя массированный огонь противника и продолжал вести бой даже после того, как получил тяжелые ранения. Героический поступок Александра Монетова позволил его боевым товарищам выжить и успешно завершить операцию по ликвидации банды.

Жители Подольска бережно хранят память о герое, подвиг которого стал символом истинного мужества и самопожертвования. Имя Александра Монетова носит школа в Дубовицах, ему также посвящены соревнования по лыжным гонкам.