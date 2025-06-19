Митинг в День памяти и скорби пройдет в Химках

Торжественная церемония возложения живых цветов пройдет у обелиска «Отстоявшим Отчизну», у мемориалов «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину» и «Участникам СВО», а также на «Аллее Героев» в Химках 22 июня. Митинг приурочат ко Дню памяти и скорби.

Неравнодушных жителей приглашают принять участие в памятном митинге 22 июня в 10:00.

«В этот день началась Великая Отечественная война — одна из самых трагичных страниц в истории страны. Вместе с жителями, представителями администрации, ветеранами и общественными организациями мы почтим память героев», — поделилась муниципальный депутат Галина Болотова.

Акция станет символом благодарности и уважения ко всем, кто стоял на защите Родины в годы Великой Отечественной войны. Также отметят подвиги участников специальной военной операции.

Кроме того, на торжественной церемонии прозвучат слова благодарности ветеранам. Жители смогут почтить память павших героев, отдавших жизни за свободу и независимость страны, отстояв минуту молчания, и возложить к мемориалам живые цветы.