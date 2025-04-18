Митинг в честь Всемирного дня авиации и космонавтики прошел в Щелкове

У Культурно-досугового центра «Дом офицеров» в Щелкове состоялся торжественный митинг, посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики. Эта дата отмечает 64-ю годовщину первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Алексеевичем Гагариным.

В мероприятии приняли участие воспитанники движения «Юные Гагаринцы» и «Орлята России» из школы № 24 имени Маршала Красовского. По традиции, участники митинга возложили цветы к памятнику, отдавая дань уважения героям-космонавтам и всем, кто посвятил свою жизнь развитию космической науки.

Праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. В 1968 году на конференции Международной авиационной федерации 12 апреля было объявлено Всемирным днем авиации и космонавтики. С 2011 года этот день также носит название Международного дня полета человека в космос.

Память о покорителях космоса навсегда останется в наших сердцах. Их мужество и самоотверженность служат примером для новых поколений исследователей космоса.