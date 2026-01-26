Митинг в честь снятия блокады Ленинграда прошел в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный прошла памятная акция, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В мероприятии приняли участие депутаты Совета депутатов Балашихи Ульяна Кондрякова, Антон Орешков и Александр Евсюткин, руководитель местного отделения «Офицеров России» Розалия Абатурова, блокадники, молодогвардейцы, юнармейцы и жители микрорайона.

Собравшимся с речью выступил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, который подчеркнул значимость подвига ленинградцев.

«Мы вспоминаем героическое противостояние русского народа против фашизма, вспоминаем людей, чье мужество, честь и любовь к Родине не сломить ничем. Мы храним память о таких трагических событиях в истории нашей страны и передаем ее через поколения. Здесь собралось так много молодых ребят, которые знают, понимают и чтут прошлое своей великой страны», — сказал Ефимов.

Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Организаторы и присутствующие отметили важность сохранения исторической памяти и передачи знаний о героизме и стойкости ленинградцев молодым поколениям.

Напомним: блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня — это самая продолжительная блокада в Великой Отечественной войне. В январе 1943 года советские войска прорвали кольцо блокады, а 27 января 1944 года в результате Ленинградско‑Новгородской операции город был окончательно освобожден. Эта дата отмечается как День воинской славы России.