Митинг в честь погибших на Северном Кавказе прошел в Богородском округе

Ежегодно в Богородском округе проходит День Памяти погибших и пропавших без вести на Северном Кавказе. Мероприятие проводят с 2001-го года по инициативе Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и при участии Министерства обороны.

День начался с траурного митинга, посвященного 25-й годовщине первого захоронения на воинском участке Богородского кладбища Богородского округа неопознанных военнослужащих. Почтить память ребят, отдавших свои жизни за Отечество, собрались более 120 родственников погибших из 50 регионов России.

«Вот уже четверть века в этот день мы приходим на Богородское кладбище. Не по приказу. Нас приводит сюда одна и та же сила — сила памяти. Памяти о тех, кто исполнил свой долг и навсегда остался молодым. Годы идут, а память не слабеет. Она становится только тверже. И наша задача — не просто хранить ее, а вложить в сердца следующих поколений — проводить памятные акции, рассказывать молодежи о подвигах, чтить имена павших героев», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

В память о погибших военнослужащих провели Заупокойное Богослужение. После чего объявили минуту молчания.

На этом памятное мероприятие не закончилось. Участники отправились в центр Ногинска, на площадь Победы, где возложили цветы. А затем у мемориала воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах у Центра образования № 21, почтили память солдат и офицеров, исполнивших свой гражданский и воинский долг в Афганистане, Чечне, специальной военной операции и других горячих точках.