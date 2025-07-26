Митинг в честь партизана Дениса Давыдова прошел в Химках

В деревне Мышецкое городского округа Химки ко дню рождения поэта-партизана Дениса Давыдова состоялся памятный митинг. Гостей мероприятия познакомили с биографией героя Отечественной войны 1812 года.

Участникам встречи рассказали о важности патриотизма, о ценностях, которые связаны с самоотверженностью и преданностью Родине. К мероприятию присоединилась и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

«Нужно помнить о своих корнях, о славном прошлом страны. Обращение к личности Дениса Давыдова особенно актуально. Его жизнь — пример беззаветного служения Отечеству, самоотверженности и верности своим идеалам», — подчеркнула она.

Депутат Химок Татьяна Кавторева отметила, насколько важно сегодня вдохновлять молодежь на подвиги и укреплять чувство патриотизма.

«Только помня о прошлом, мы сможем построить достойное будущее», — добавила народный избранник.

Собравшиеся возложили цветы к бюсту Дениса Давыдова. А депутат Химок Глеб Демченко напомнил, что митинг стал частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Отметим, что в XIX веке деревня Мышецкое была усадьбой. Поэт-партизан Денис Давыдов приобрел ее в 1822 году. Он жил там момента выхода в отставку в 1832 году и до своей смерти в 1839 году. В 2021 году в деревне Мышецкое открыли бюст Денису Давыдову, также в населенном пункте назвали в честь него улицу.